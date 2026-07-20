Cassino, controlli dei Carabinieri: denunciato automobilista senza assicurazione che rifiuta il test antidroga

I Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R.M della Compagnia di Cassino, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cassino, un uomo residente a Piedimonte San Germano (FR), già noto alle forze dell’ordine. L’operazione rientra nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla sicurezza stradale e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari nella tarda mattinata di ieri hanno intercettato e sottoposto a controllo l’uomo che si trovava alla guida di una BMW Serie 1, risultata poi di proprietà di un cittadino ligure, nonostante avesse la patente di guida scaduta di validità. Nel corso della perquisizione, l’automobilista è stato trovato in possesso di circa 0,60 grammi di hashish e successivamente, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici previsti per verificare l’eventuale guida sotto l’effetto di droghe.

Dalle verifiche documentali è emerso inoltre che il veicolo era completamente privo della copertura assicurativa obbligatoria, per questo motivo, la vettura è stata immediatamente sottoposta a sequestro amministrativo e affidata in custodia a un deposito convenzionato.

La Sezione Radiomobile ha provveduto a informare tempestivamente l’Autorità Giudiziaria e quella Amministrativa per i provvedimenti di rispettiva competenza.