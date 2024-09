Cassino – Controlli anti-movida del fine settimana: i risultati

Nel corso del fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Cassino hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto” che ha interessato il centro della Città Martire, con l’obiettivo di contrastare i fenomeni degenerativi riassumibili nel termine “Malamovida”, i reati predatori, lo spaccio e l’uso non terapeutico di sostanze stupefacenti. Durante il servizio le pattuglie hanno controllato in maniera continuativa le strade, le piazze, i giardini e i luoghi di aggregazione del centro urbano, effettuando anche numerosi posti di controllo nei principali snodi della viabilità e controlli volanti ad auto con persone sospette a bordo.A conclusione delle attività, sono state controllate complessivamente 39 persone e 28 auto e motoveicoli, elevando contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada.

COMUNICATO STAMPA