Cassino, consorzio di bonifica Valle del Liri, Picano: “Aumenti tariffe, presentata un’interrogazione”

Sollecitato da numerosissimi cittadini della provincia di Frosinone, ho chiesto all’onorevole Antonello Aurigemma che ringrazio vivamente, di presentare un’ interrogazione a risposta scritta in consiglio regionale del Lazio, sui pesanti aumenti tariffari effettuati dal consorzio di bonifica Valle del Liri di Cassino. INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA Oggetto: Richiesta chiarimenti in merito agli aumenti tariffari imposti dal Consorzio di bonifica Valle del Liri. PREMESSO CHE Il consorzio di Bonifica Valle del Liri, è stato commissariato a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 10 agosto 2016 n. 12 “Disposizione per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”, con specifico riferimento all’art. 11 “Disposizioni transitorie in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 21 Gennaio 1984 n. 4 – Norme in materia di bonifica e di Consorzi di Bonifica”, ed è pertanto attualmente gestito da un commissario straordinario. CONSIDERATO CHE La gestione commissariale del 2016 si era resa necessaria per arginare e risolvere il grave dissesto economico in cui versava il Consorzio e sarebbe servita a mettere in campo una serie di misure tese al ripianamento del debito consolidato e al riequilibrio strutturale dei conti. CONSIDERATO INOLTRE CHE ll risanamento del bilancio, ha però portato già lo scorso anno a un aumento della “fondiaria” e addirittura ad un raddoppio del canone di irrigazione e per questo anno in corso ad un aumento del 7%. i d’Italia RILEVATO CHE Si riscontra sulle tariffe dei consumi in bolletta dei proprietari dei terreni agricoli, in particolare sulla tariffa irrigua, un aumento eccessivo , dovuto, secondo quanto rappresentato dai Dirigenti Regionali, non ad un aumento della quota variabile ma bensì della “quota fissa” commisurata al miglioramento fondiario che deriva dalla potenziale irrigazione del fondo, aumento di 5 euro (da 65 a 70 euro) della quota fissa della tariffazione irrigua necessaria per la copertura dei costi di manutenzione straordinaria delle centrali di pompaggio ormai antiquate. VISTO CHE Anche i Sindaci della Consulta del Lazio Meridionale hanno chiesto al Presidente Zingaretti di sospendere il pagamento delle bollette per l’anno 2021 che presentano aumenti tariffari insostenibili per i proprietari dei terreni agricoli. TUTTO CIO’ PREMESSO, CONSIDERATO, RILEVATO E VISTO Si interroga il Presidente della Giunta Regionale del Lazio, On. Nicola Zingaretti e l’Assessore competente in materia per sapere: – se intenda sospendere immediatamente il pagamento delle bollette per l’anno 2021, relative sia al servizio di irrigazione che al pagamento del contributo a difesa del suolo; – quali sono gli atti amministrativi in base ai quali sono stati stabiliti gli ulteriori aumenti dei canoni nel 2021; – quali sono nel dettaglio gli interventi che sono stati realizzati nelle aree del Consorzio tali da giustificare gli aumenti tariffari.

