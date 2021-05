Cassino – Consorzio di bonifica, Picano: “La Regione sospenda il pagamento delle bollette 2021”

In un momento di crisi economica come quella che stiamo vivendo, chiedo al Presidente della Regione Lazio di chiarire la problematica legata ai pesanti aumenti tariffari effettuati dal consorzio di bonifica Valle del Liri di Cassino. Quasi un mese fa avevo chiesto all’Onorevole Antonello Aurigemma di presentare un’ interrogazione a risposta scritta, il quale ringrazio nuovamente per averla depositata, per avere delucidazioni chiedere su questa situazione. Visto che anche i sindaci della consulta del Lazio Meridionale hanno chiesto al presidente Zingaretti, di sospendere le bollette per l’anno 2021 che presentano aumenti tariffari insostenibili per i proprietari dei terreni agricoli, chiedo nuovamente di intervenire in tal senso. Vorrei sapere se la Regione Lazio intenda sospendere immediatamente il pagamento delle bollette e quali sono nel dettaglio gli interventi che sono stati realizzati nelle aree del Consorzio, tali da giustificare gli aumenti tariffari. È ora di fare chiarezza per il nostro territorio crucciato da una crisi senza precedenti.

COMUNICATO STAMPA

