Cassino, Consiglio comunale straordinario per i 70 anni della BPC

Un evento importante per celebrare un grande traguardo: la Banca Popolare del Cassinate compie 70 anni e la città si prepara a ricordare questa storica ricorrenza con un consiglio comunale straordinario.La BPC fu fondata il 5 febbraio 1955 su iniziativa del senatore Piercarlo Restagno, all’epoca sindaco di Cassino. In un periodo di ricostruzione dopo le devastazioni della Seconda Guerra Mondiale, la banca nacque con la missione di sostenere il territorio e favorire lo sviluppo economico e sociale della comunità locale.Nel settantesimo anniversario di quella giornata storica, domani alle ore 18, nella sala consiliare del Comune di Cassino, si terrà il consiglio comunale straordinario alla presenza di numerose autorità istituzionali. Oltre al sindaco, Enzo Salera, e all’amministrazione comunale, interverranno il vice ministro del MEF, professor Maurizio Leo, il prefetto di Frosinone, dott. Ernesto Liguori, e il segretario generale dell’Associazione nazionale tra le banche popolari, Giuseppe De Lucia Lumeno.Sarà presente anche il presidente della BPC, Vincenzo Formisano, insieme al consiglio di amministrazione, al direttore generale Roberto Caramanica e al collegio sindacale.“È con grande emozione che ci prepariamo a celebrare in maniera così solenne e istituzionale, e con ospiti così prestigiosi, il settantesimo anniversario della nostra banca”, ha dichiarato il presidente Formisano.Una celebrazione che non è solo un momento di festa, ma anche un’occasione per ribadire il ruolo centrale che la BPC continua a svolgere nel sostegno al territorio e alla sua crescita economica.

