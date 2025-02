Cassino: Commercio in Crisi, Chiesto un Tavolo di Confronto

Il commercio a Cassino sta vivendo un momento di forte difficoltà. Numerosi rappresentanti del settore hanno lanciato un grido d’allarme, evidenziando un calo significativo non solo degli incassi, ma anche del flusso di persone che quotidianamente visitano i negozi del centro.

Un Centro Storico in Sofferenza

Secondo quanto segnalato dai commercianti, uno dei fattori che ha contribuito a questa crisi è stata la chiusura del corso principale, che ha inciso pesantemente sulle entrate degli esercizi storici della città. Tuttavia, la crisi economica generale che sta colpendo il territorio gioca anch’essa un ruolo determinante.

Attività storiche faticano ad arrivare a fine mese, alcune sono costrette a chiudere o a svendere la merce per cercare di far fronte alle spese. Anche le iniziative di “tempo da store”, con aperture mirate per massimizzare gli incassi, non hanno prodotto i risultati sperati.

La Concorrenza e le Difficoltà dei Commercianti Locali

Oltre alla crisi economica, i negozianti devono fare i conti con la concorrenza dei centri commerciali e degli acquisti online. Tuttavia, a soffrire non sono solo i negozi tradizionali: anche le attività alimentari, pizzerie e ristoranti stanno risentendo della situazione, tanto da dover adottare turni di chiusura per limitare i costi del personale e delle spese vive.

L’Appello di Nora Noury : Necessario un Tavolo di Confronto

Di fronte a questa situazione, Nora Noury, consigliera di Fratelli d’Italia, si è fatta portavoce delle istanze dei commercianti. La Noury ha sottolineato la necessità di un confronto urgente con l’assessore al ramo e con le associazioni del territorio per identificare strategie efficaci e promuovere azioni mirate di rilancio del commercio locale.

Quali Soluzioni per il Futuro?

La situazione è complessa e richiede risposte rapide e concrete. Campagne promozionali, eventi locali mirati e un piano strategico di rilancio del centro storico potrebbero essere alcune delle soluzioni da valutare. Tuttavia, sarà cruciale il dialogo tra amministrazione e commercianti per comprendere appieno le esigenze del settore e trovare soluzioni condivise.

Il futuro del commercio a Cassino dipende dalla capacità di adattarsi ai cambiamenti e dalla volontà di collaborare per superare insieme questa crisi.