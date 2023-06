Cassino città internazionale dello sport

Presso Edra Palace Hotel il delegato Fipic Lazio e membro Giunta Cip Lazio, Piergiorgio Fascina e l’assessore allo Sport di Cassino, Maria Concetta Tamburrini hanno promosso e coordinato un convegno dal titolo “Sport, disabilità, inclusione e territorio”. Hanno partecipato Marco Iannuzzi, presidente Cip Lazio, Carlo Di Giusto, commissario tecnico nazionale italiana pallacanestro in carrozzina, prof.ssa Alessandra Zanon e prof. Simone Di Gennaro dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, prof. Antonio Imeneo, delegato Fispes Lazio e Stefania Tessari, rappresentante tecnici Cip Lazio. Convegno aperto con i saluti del sindaco di Cassino, Enzo Salera, dell’abate di Montecassino, Dom Luca Fallica e del rettore dell’Università di Cassino, Marco Dell’Isola.

Momento di attenta riflessione sullo sport paralimpico e sulla disabilità che ha unito tutte le istituzioni al fine di sviluppare strategie da mettere in campo per una comunità più emancipata e inclusiva. A seguire cena di gala, organizzata da Antonio Rocca, con le due nazionali di pallacanestro in carrozzina, italiana e canadese, in raduno pre-mondiale Dubai 2023. Erano presenti anche gli sponsor tra cui Dino Pagano e Andrea Longo, numerosi amministratori locali e le associazioni del territorio.

COMUNICATO STAMPA