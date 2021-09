Cassino, cinghiale urta un’auto: assistito dall’avv. Picano risarcito l’automobilista

Il Giudice di Pace di Cassino ha accolto la domanda di un cliente dell’avvocato Gabriele Picano contro la Regione Lazio avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da fauna selvatica, in particolare da cinghiali. I fatti si sono verificati nel marzo del 2017 quando un’autovettura nel territorio di Villa Santa Lucia veniva improvvisamente urtata da un cinghiale e a seguito dell’intervento della polizia stradale di Cassino veniva redatto il verbale che constatava il sinistro. Il giudice ha affermato la competenza della Regione Lazio per i danni derivanti a terzi prodotti da animali selvatici, avendo la stessa i poteri sul territorio di amministrazione e gestione della fauna. L’avvocato Picano si ritiene soddisfatto per la vittoria ottenuta; la Regione Lazio è stata condannata al risarcimento dei danni subiti dal conducente dell’autovettura oltre interessi e spese legali.

