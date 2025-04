Cassino: ciclista perde il controllo e precipita in un fossato, elitrasportata in codice rosso

Nel pomeriggio di oggi, lungo la strada provinciale che collega Cassino all’Abbazia di Montecassino, una donna è rimasta gravemente ferita in un incidente mentre percorreva la strada in bicicletta. Per cause ancora in fase di accertamento, la ciclista ha perso il controllo della bici, finendo fuori strada e precipitando in un fossato situato ai margini della carreggiata.

L’impatto è stato estremamente violento, causando alla donna un grave trauma cranico. I soccorritori del 118 sono giunti rapidamente sul posto e, dopo averle fornito le prime cure, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. La paziente è stata trasportata d’urgenza in un ospedale di Roma, dove è stata ricoverata in codice rosso.

Le forze della Polizia locale stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi, che potrebbe spaziare da un guasto meccanico a un malore improvviso.

Le generalità della donna, che risulta essere in condizioni gravi ma stabili, sono al momento tenute sotto massimo riserbo. Il fatto ha destato grande preoccupazione nella comunità locale, particolarmente frequentata da ciclisti e appassionati di sport che utilizzano spesso questa strada per raggiungere il suggestivo percorso verso l’Abbazia di Montecassino.

foto archivio