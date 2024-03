Cassino, ciao Francesco mi mancherai sempre

Di Augusto D’Ambrogio.

Una vita dedicata alla sua passione la televisione, Francesco Russo chi è che non lo conosce a Cassino con Media Centro, Telecittà, ci siamo conosciuti tanti anni fa ed è subito stata empatia ed amicizia vera, tanto da battezzare uno dei miei figli. Ieri ero a Cassino per lavoro e ti ho pensato spesso come non mi era successo negli ultimi periodi, ieri mi mancavi tanto e stamattina la triste notizia, sei volato in cielo con la tua solita discrescione e sei andato a riabbracciare i tuoi familiari.Non pensavo che questo momento sarebbe arrivato così presto, nell’ultimo periodo non ci siamo sentiti spesso ma io so che nel cuor tuo mi pensavi. Una delle ultime volte che ci siamo sentiti ancora pensavi nonostante la malattia alla tua grande passione. Sei stato uno dei primi tantissimi anni fa ad inventare la tv locale, amavi il fare televisione, tanto che le tue “creature” Telecittà e Mediacentro, sono state sempre apprezzate da tutti. Non ho parole per descrivere il dolore che provo, mi manchi e mi mancherai sempre. Ciao Francesco, compare amico e fratello, ti voglio bene.

