Cassino, Ciacciarelli: «Dopo anni torna l’esercitazione regionale della Protezione Civile»

“Dopo molti anni ho voluto fortemente organizzare l’Esercitazione Regionale di Protezione Civile. La città scelta è Cassino per la sua vicinanza all’area campana dei Campi Flegrei che, come sappiamo, ha un rischio sismico elevatissimo”.

Lo ha detto l’assessore alla Protezione civile, Pasquale Ciacciarelli.

Ieri insieme al direttore Massimo La Pietra della Direzione Regionale di Protezione Civile, alla Prefettura di Frosinone e alle Organizzazioni di Volontariato del territorio sono state avviate le attività di programmazione riguardanti proprio l’Esercitazione Regionale di Protezione Civile.

Il territorio del cassinate, infatti, consente non solo di garantire un maggiore coinvolgimento ed una più semplice organizzazione degli enti preposti sul territorio, considerata la sua centralità nell’ambito dell’intero Lazio meridionale, ma assicura anche una funzionale preparazione sul piano delle emergenze legate alla vicina area campana dei Campi Flegrei.

Questi elementi hanno costituito la base della valutazione e della successiva individuazione della città di Cassino, confermando un concreto interesse per il rafforzamento delle attività di formazione e di prevenzione dei rischi in materia di Protezione Civile nei territori delle province del Lazio ed anche nelle aree più dislocate.

«Grazie alla disponibilità del Prefetto di Frosinone, sua Eccellenza Dott. Giuseppe Ranieri, abbiamo tenuto questa riunione per il coordinamento delle attività connesse, individuando quali date dell’esercitazione i giorni 16,17 e 18 ottobre del 2026 – conclude l’assessore Ciacciarelli – L’arrivo di oltre 3000 volontari da tutta la Regione Lazio conferma il forte rilievo e l’importanza tecnica delle attività che saranno messe in campo nel corso delle giornate di esercitazione, con l’obiettivo di attuare un modello moderno ed aggiornato di prevenzione dei rischi e delle emergenze. Ringrazio il Direttore La Pietra, il Prefetto Dott. Ranieri e tutti gli intervenuti per l’importante attività svolta per garantire la corretta organizzazione delle giornate di Esercitazione Regionale di Protezione Civile»