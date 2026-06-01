Cassino celebra le donne che hanno cambiato la storia: porte aperte all’Historiale

Una giornata dedicata alla memoria, ai diritti e alla valorizzazione del ruolo delle donne nella costruzione della democrazia italiana. In occasione della Festa della Repubblica, il Comune di Cassino celebra un anniversario simbolico e di straordinaria importanza: gli 80 anni dal suffragio universale femminile.

Il programma si svolgerà presso l’Historiale, che per l’occasione aprirà gratuitamente le proprie porte ai cittadini con visite guidate previste in tre turni, alle ore 9.30, 10.30 e 11.30. Un’opportunità per riscoprire uno dei luoghi più rappresentativi della memoria storica del territorio.

Il momento centrale della giornata è in programma alle 17 nella Sala Rambaldi, dove si terrà un convegno dedicato alle Madri Costituenti, figure fondamentali nel percorso che ha portato alla nascita della Repubblica e all’affermazione dei diritti delle donne.

L’iniziativa sarà arricchita da un momento musicale curato da Sonia e Viviana Miele e dalla presentazione del progetto “Panchine Madri Costituenti” in perlato Royal Coreno, realizzato dall’associazione Franco Costanzo in collaborazione con Centro Italia Marmi.

Un appuntamento che unisce cultura, storia e partecipazione civile, offrendo ai cittadini l’occasione di riflettere sul valore della democrazia e sulle conquiste che hanno segnato il cammino dell’Italia repubblicana.