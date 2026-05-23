Cassino celebra il gusto: arriva il “Cassino Festival – Birra Artigianale & Street Food”

Il Comune di Cassino presenta “Cassino Festival – Birra Artigianale & Street Food”, un nuovo appuntamento dedicato all’incontro tra sapori, tradizione gastronomica e momenti di aggregazione nel cuore della città.

Dal 5 al 7 giugno, Piazza Labriola si trasformerà in uno spazio aperto alla convivialità, ospitando tre giornate all’insegna del gusto e dell’intrattenimento. L’evento sarà aperto al pubblico dalle ore 12:00 fino a tarda notte con ingresso libero.

Il festival nasce con l’obiettivo di valorizzare la cultura del cibo di strada e della produzione artigianale, offrendo ai visitatori un percorso tra proposte gastronomiche provenienti da diverse tradizioni regionali e una selezione di birre artigianali.

Tra gli appuntamenti in programma anche una degustazione guidata birra & food condotta dal Beer Sommelier Simone Cantoni, pensata per accompagnare il pubblico alla scoperta degli abbinamenti tra birra e specialità gastronomiche.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Cassino attraverso l’Assessorato al Commercio, punta a creare un’occasione di partecipazione e valorizzazione del territorio, con un format che unisce esperienza culinaria, socialità e intrattenimento.

Un evento che si propone di animare il centro cittadino e offrire a residenti e visitatori un’esperienza da vivere tra gusto, condivisione e atmosfera di festa.