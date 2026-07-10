Cassino Capitale della Cultura 2029, Quadrini: «Pieno sostegno alla candidatura»

​“Una sfida che unisce il territorio: la cultura come motore di coesione sociale e rilancio economico per l’intera Ciociaria e il Lazio meridionale”.

​FROSINONE, 9 luglio 2026 – Gianluca Quadrini, Consigliere Provinciale di Frosinone e Presidente della Commissione per l’Ambiente della Provincia, nonché componente del direttivo di ANCI Lazio, esprime il suo convinto e totale supporto alla candidatura della città di Cassino a Capitale Italiana della Cultura per l’anno 2029, incentrata sull’ambizioso progetto “Cassino 1500 anni di luce 2029”.

​”La candidatura di Cassino non deve essere considerata un’iniziativa isolata o il traguardo di un singolo comune, bensì una straordinaria sfida collettiva e un’opportunità di riscatto per l’intero Lazio meridionale”, dichiara Quadrini. “Parliamo di una terra che custodisce una ricchezza storica, spirituale e archeologica di valore inestimabile. Dalle vestigia dell’antica Casinum alla maestosità dell’Abbazia di Montecassino – da sempre faro di civiltà, cultura e conservazione del sapere per l’Europa intera –, fino al ruolo di custode della tragica memoria della Seconda Guerra Mondiale, Cassino possiede tutti i requisiti storici e morali per ambire a questo prestigioso riconoscimento nazionale.”

​In qualità di dirigente regionale di ANCI Lazio, Quadrini pone l’accento sull’importanza del fare rete tra le amministrazioni locali: “Le grandi sfide amministrative si vincono soltanto attraverso la coesione istituzionale. Il network dei comuni della provincia di Frosinone ha già dimostrato una forte maturità supportando, in passato, progetti di ampio respiro come quello di Roccasecca o la sinergia di ‘Hernica Saxa’. Oggi siamo chiamati a replicare e amplificare questo spirito di squadra. La cultura non conosce confini burocratici o amministrativi: è un patrimonio comune e un formidabile strumento di coesione sociale. Attraverso l’ANCI e l’azione provinciale, lavoreremo per favorire il massimo coinvolgimento delle piccole realtà e dei comuni montani, affinché i benefici in termini di flussi turistici e visibilità ricadano in modo omogeneo su tutto il comprensorio.”

​Il Consigliere Provinciale sottolinea infine i risvolti economici e occupazionali legati al dossier “Cassino 2029”: “Il claim ‘1500 anni di luce’ evoca una visione lungimirante che unisce la gloriosa tradizione del passato alle tecnologie del futuro. Diventare Capitale della Cultura significa attivare investimenti strutturali sulle infrastrutture materiali e digitali, favorire la nascita di startup culturali, sostenere il commercio locale e valorizzare l’importante polo universitario del territorio. È un’occasione d’oro per creare nuove opportunità occupazionali per i nostri giovani, contrastando lo spopolamento e posizionando la Ciociaria tra le mete d’eccellenza del turismo internazionale.”

​”Rivolgo il mio più caloroso augurio di buon lavoro al Sindaco Enzo Salera, all’Amministrazione comunale di Cassino, al comitato promotore, alle università, alle associazioni e a tutti i cittadini che stanno offrendo il proprio contributo a questa bellissima pagina di partecipazione. La Provincia di Frosinone e ANCI Lazio saranno partner stabili e determinati in questo cammino, convinti che la vittoria di Cassino sarà la vittoria di un intero territorio”, conclude Gianluca Quadrini.

​Ufficio Stampa – Gianluca Quadrini

Consigliere Provinciale di Frosinone & Dirigente ANCI Lazio