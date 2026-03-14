Cassino capitale del cross universitario: presentati i Mondiali 2026, Ciacciarelli esalta il modello Università–CUS

“ La presentazione dei Campionati Mondiali Universitari di Corsa Campestre FISU ci pone una riflessione sul grande impegno profuso dal CUS di Cassino per valorizzare non solo l’impegno sportivo dei tanti ragazzi coinvolti, ma anche per la promozione della nostra comunità nel suo complesso.

La presenza di oltre 250 studenti-atleti provenienti da oltre 30 Paesi e di 12 giudici internazionali, il tutto sostenuto dalla presenza di oltre 250 studenti volontari, consentirà infatti alla città di Cassino di elevarsi a centro internazionale dei giochi sportivi universitari, fornendo così un contributo determinante allo sviluppo economico e turistico del cassinate.

La capacità del CUS di integrare all’interno di un’unica organizzazione eventi sportivi e promozione del territorio trova espressione nell’organizzazione di visite guidate e nell’individuazione, quale Mascotte dell’evento, della “Leoncina di Cassino”, richiamando così l’antico simbolo della città dei leoni di pietra.

Proprio in questo richiamo è possibile scorgere l’insegnamento impartito da questa brillante iniziativa: La forza e l’autorevolezza legati ad un senso di rinascita e di vittoria del bene sul male.

In un periodo storico caratterizzato da forti tensioni internazionali, l’unione di 30 paesi nel nome dello sport universitario rappresenta infatti per tutti noi un forte segnale di speranza nel futuro, un futuro che è nelle mani delle nuove generazioni che rappresentano il fulcro dell’intera organizzazione.

Per questa ragione non posso che sottolineare l’importanza dell’evento e l’esigenza di un suo sostegno da parte di tutte le istituzioni interessate, costituendo un modello di riferimento non solo per lo sport universitario, ma per la salvaguardia e la messa in pratica dei valori solidali della nostra società.

In bocca al lupo a tutti gli atleti e un grazie al Magnifico Rettore dell’UNICAS Marco Dell’Isola, al Presidente del CUS Cassino Carmine Calce e al Presidente della Banca Popolare del Cassinate Vincenzo Formisano per dimostrare sempre una forte vicinanza ai nostri giovani, futuro della nostra comunità.

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore regionale del Lazio.