Cassino, cambia la rottamazione delle cartelle: più tempo e accesso esteso anche ai debiti più elevati

Cassino – L’Amministrazione comunale di Cassino è pronta a modificare il regolamento sulla definizione agevolata dei tributi, con l’obiettivo di ampliare la platea dei cittadini che potranno accedere alla cosiddetta “rottamazione” delle cartelle. La proposta, avanzata dal consigliere di opposizione Petrarcone e condivisa nel corso di un confronto con gli uffici comunali e la Commissione Bilancio, punta a rendere lo strumento più efficace e accessibile.

Tra le principali novità allo studio figura la riapertura dei termini per aderire alla definizione agevolata e l’estensione della possibilità di rateizzare anche i debiti di importo superiore ai 100 mila euro. Un intervento che mira a favorire il recupero delle entrate comunali, offrendo al tempo stesso a cittadini e imprese condizioni più sostenibili per regolarizzare la propria posizione.

Il sindaco Enzo Salera ha spiegato che la proposta è stata ritenuta condivisibile perché consente di coniugare l’interesse dell’ente nel recupero dei crediti con la necessità di offrire strumenti concreti a chi si trova in difficoltà economica. La modifica sarà ora esaminata dalla Commissione Bilancio e successivamente approderà in Consiglio comunale per l’approvazione definitiva.

Soddisfazione è stata espressa anche dal consigliere Giuseppe Petrarcone, che ha sottolineato come l’obiettivo sia quello di rendere il regolamento più vicino alle esigenze dei contribuenti, ampliando l’accesso ai benefici della definizione agevolata senza compromettere gli equilibri finanziari del Comune.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di revisione delle politiche fiscali dell’amministrazione, con l’intento di favorire una maggiore adesione ai piani di regolarizzazione, sostenere famiglie e attività economiche e garantire, al contempo, un recupero più efficace delle somme dovute all’ente.