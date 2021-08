Cassino Calcio, un under d’attacco: bentornato Davide Di Sotto

Un under d’attacco, bentornato Davide Di Sotto. Rientra in rosa dopo una parentesi in eccellenza il tesserato azzurro Davide Di Sotto classe 2001. A supporto del forte reparto offensivo composto dalle new entry Galesio e Bellante, potrebbe far comodo a Mister Grossi l’intraprendenza del giovane Di Sotto, prodotto locale, aquinate doc. Ha grandi doti realizzative, velocità e senso del goal, ha esordito e collezionato qualche presenza in D. Dopo una parentesi altalenante in eccellenza causa pandemia, Davide ha deciso di riunirsi alla carovana azzurra e ha trovato in questo il consenso della Dirigenza cassinate.

comunicato stampa

