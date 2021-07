Cassino Calcio, un altro tassello per mister Grossi: ingaggiato il centrocampista Marco Conte

Ancora un tassello di rilievo a rinforzare il centrocampo azzurro. Il Cassino ufficializza l’ingaggio di Marco Conte, esperto centrocampista classe 1988, reduce dalle esperienze di Giugliano e Afragolese, protagonista con quest’ultima del salto di categoria in D. Marco Conte, nasce a Napoli il 22 maggio 1988, esperto centrocampista, curriculum importante e di tutto rispetto, assoluto nell’ambito dilettantistico. Ha vestito in quarta serie casacche importanti, in 10 anni oltre 250 presenze in D difendendo i colori di Savoia, Matera, Puteolana, AZ Picerno e tante altre società blasonate. Benvenuto in azzurro MARCO.

COMUNICATO STAMPA