Cassino calcio, fuochi d’artificio in casa azzurra. GIOVANNI DELLA CORTE E’ AZZURRO

Giovanni Della Corte vestirà d’azzurro la prossima stagione. Esaltante colpo di mercato, l’Asd Cassino Calcio alza ancora l’asticella, a vestire la casacca azzurra il polivalente mancino ex Aversa, Pontedera e Paganese, dove ha disputato 3 campionati in C collezionando ben 108 presenze da titolare. Dunque oltre 100 presenze tra professionisti e Serie D, Della Corte sulla corsia mancina sa ben disimpegnarsi in ogni posizione. La mezzala sinistra classe 1995 vanta un curriculum di tutto rispetto, tanta la concorrenza per aggiudicarselo, società blasonate hanno tentato l’approccio, il Cassino l’ha spuntata. Considerati i 25 anni d’età e l’esperienza maturata in ambito professionistico, Giovanni Della Corte sarà un punto di riferimento per lo scacchiere azzurro. Ancora una pedina di spessore arricchisce la rosa di mister Sandro Grossi, dopo i colpi Galesio, Bellante e Oi nel reparto offensivo. Della Corte è un elemento dalla grande affidabilità, sostiene Patron Rossi: “curriculum importante e un’enorme esperienza sin qui maturata in serie C, siamo felici, Della Corte giunge al Cassino al culmine di un’operazione condotta e finalizzata grazie al lavoro di tutti i miei collaboratori. Vi confido che l’aspetto tecnico del calciatore è indiscutibile, ma quello che mi ha colpito è la predisposizione dell’atleta a vestire la nostra maglia, è la prima cosa che chiedo e il riscontro è stato positivo. Motivazione e impegno sono gli ingredienti che chiediamo e che servono per far bene in ogni contesto. Le intese messe a segno sinora dimostrano quanto la Società quest’anno abbia voglia di fare un torneo esaltante.” Ufficio Stampa Enzo Parmisa

