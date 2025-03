Cassino: Bonifica a Nocione, confronto aperto tra le istituzioni

Il percorso per la bonifica della zona di Nocione continua a fare passi avanti, con un confronto aperto tra le istituzioni e i tecnici coinvolti. Come reso noto dall’amministrazione, si sta procedendo alla validazione tecnica, un passaggio fondamentale per ottenere il via libera al progetto, pronto per essere inviato in Regione Lazio. Nella prossima settimana, si definiranno meglio gli ultimi dettagli legati agli aspetti economici, con l’obiettivo di chiudere il cerchio su questa importante questione ambientale.

Negli ultimi giorni, una riunione informale con l’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) ha permesso di affrontare alcuni punti critici emersi nel corso del tempo. I tecnici stanno valutando soluzioni efficaci per risolvere le problematiche legate all’inquinamento nell’area e per garantire che la bonifica proceda senza intoppi.

Le verifiche continueranno nei prossimi giorni, con confronti tra gli esperti e le istituzioni locali, per assicurarsi che ogni passaggio del processo di bonifica sia seguito con attenzione. In parallelo, l’impegno sul fronte ambientale si concentra anche su altri siti critici, come Lex, Marini e Panaccioni, che richiedono la stessa attenzione.

L’amministrazione comunale di Cassino, insieme alle altre autorità coinvolte, prosegue nel suo sforzo per restituire ai cittadini un ambiente sicuro e bonificato. Il cammino verso la risoluzione completa di queste problematiche non è ancora finito, ma ogni passo avvicina alla meta, con la speranza che le prossime settimane portino nuove e positive novità.

