Cassino Birra 2026: grande successo per la manifestazione che ha animato Piazza Miranda

Si è conclusa con uno straordinario successo l’edizione 2026 di Cassino Birra, la manifestazione che dal 3 al 12 luglio ha trasformato Piazza Miranda in un punto di riferimento per il divertimento, la musica, la gastronomia e la convivialità, richiamando migliaia di visitatori provenienti da Cassino e da tutto il territorio.

Dieci serate all’insegna della qualità, dell’intrattenimento e della valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche, che hanno confermato Cassino Birra come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate cittadina. Il ricco programma di spettacoli, musica dal vivo, animazione e momenti dedicati alla cultura della birra ha riscosso un grande consenso da parte del pubblico, contribuendo a creare un’atmosfera di festa che ha coinvolto famiglie, giovani e visitatori di ogni età.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’Associazione Go Event, Oscar Grimaudo:

“Siamo estremamente orgogliosi del risultato raggiunto. L’affetto e la partecipazione del pubblico hanno premiato mesi di lavoro e di organizzazione. Cassino Birra continua a crescere anno dopo anno grazie alla collaborazione di tante persone, dei volontari, dei partner e delle istituzioni che hanno creduto nel progetto. Vedere Piazza Miranda così viva e partecipata è la soddisfazione più grande. A tutti va il mio più sincero grazie e fin da ora diamo appuntamento all’edizione del prossimo anno, con l’obiettivo di offrire un evento ancora più ricco e coinvolgente.”

L’Associazione Go Event desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutti gli sponsor, il cui sostegno è stato fondamentale per la realizzazione della manifestazione, contribuendo concretamente al successo dell’iniziativa.

Un particolare ringraziamento va inoltre a Radio Cassino, media partner ufficiale dell’evento, per aver accompagnato e raccontato ogni momento della manifestazione con professionalità e passione.

Un sincero grazie anche all’Amministrazione Comunale di Cassino per il supporto e la collaborazione istituzionale, con un particolare riconoscimento al Presidente del Consiglio Comunale Barbara Di Rollo e all’Assessore al Commercio Giuseppe Capizzi, che hanno sostenuto e accompagnato la manifestazione, contribuendo alla sua piena riuscita.

Un ringraziamento speciale è rivolto inoltre al maestro Stefano Tescione e a Cassino Dance, protagonisti di coinvolgenti momenti di spettacolo e intrattenimento che hanno arricchito il programma delle serate.

L’Associazione Go Event ringrazia infine tutte le attività coinvolte, gli espositori, gli artisti, i collaboratori, i volontari e soprattutto il pubblico, vero protagonista di questa straordinaria edizione.

Con il successo di quest’anno si chiude un’altra pagina importante di Cassino Birra, già proiettata verso il futuro.

L’appuntamento è al prossimo anno, con una nuova edizione pronta a regalare ancora emozioni, divertimento e condivisione.