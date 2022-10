Cassino, Battisti: “Piazza Diamare progetto d’eccellenza grazie anche a contributo Regione lazio”

Piazza Diamare e successivamente il Corso della Repubblica, perderanno la loro identità di snodo del traffico urbano e diventeranno luoghi di socialità e incontro dove su più livelli i cittadini troveranno anche lungo il corso Della Repubblica una grande area pedonale con alberi, sedute e fontane. Così sta cambiando il volto di Cassino.

“Questo risultato – ha sottolineato la Consigliera Regionale Del Lazio, Sara Battisti – va quindi nella direzione intrapresa da Regione Lazio in materia di rigenerazione urbana. Piazza Diamare è stata trasformata da ambito anonimo a spazio di qualità per momenti di socialità, incontro e gioco. L’obiettivo è di far dialogare lo spazio centrale, con i marciapiedi e le attività commerciali circostanti, di creare una Cassino del futuro a misura d’uomo, più resiliente, ecologica, che risponda alle reali necessità dei cittadini, che promuova nuove forme di mobilità e un commercio evoluto. Un tassello importante per l’amministrazione di Enzo Salera che vede Cassino come una città inclusiva, sostenibile, verde, pedonale, dalla viabilità strategica e dalle grandi potenzialità commerciali per le attività presenti in zona. La Regione Lazio, quindi, ancora una volta si è dimostrata capace di ascoltare le esigenze del territorio, permettendo all’Amministrazione Comunale di Cassino di passare all’azione”.

COMUNICATO STAMPA