Cassino, Battisti: “Congratulazioni a Fiorenza Taricone nuova rettrice vicaria”

“Congratulazioni a Fiorenza Taricone, nuova rettrice vicaria dell’Università di Cassino. Un riconoscimento molto importante, per una donna che si è distinta per il grande lavoro svolto in questi anni all’interno dell’ateneo e non solo, diffondendo attraverso la sua conoscenza la disciplina del pensiero politico e la questione femminile”.

Così in una nota Sara Battisti, presidente della commissione regionale Affari Costituzionali.

“Sono assolutamente convinta – spiega – che saprà interpretare al meglio questa nuova sfida, proseguendo con determinazione il lavoro per la crescita e lo sviluppo della nostra prestigiosa università”.

