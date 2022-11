Cassino, Battisti: “Bene iniziativa contri violenza donne ‘XI Comandamento, non tacere’

“Ieri la seconda giornata di mobilitazione provinciale contro la violenza sulle donne. Lo abbiamo fatto a Cassino, presso l’Aula Pacis, portando a naturale compimento un progetto avviato due anni fa, 100 volti di donna.

100 scatti di volti tumefatti a riprodurre una violenza, 100 donne che hanno scelto di metterci la faccia.

Ringrazio Ammuri Liberi, Nazario, Marcello, Francesco, Angela. Un grazie a Barbara Di Rollo per questa strada insieme.

Grazie alle presidenti dei centri antiviolenza intervenuti, grazie alle amministratrici donne, Sindache, assessore, Vicesindache. Grazie al presentatore, Paolo Petta”.

Così in una nota Sara Battisti, presidente della commissione regionale Affari Costituzionali.

“Ci vediamo oggi a Falvaterra, per parlare di quella che è una nuova forma di violenza contro le donne, il revenge porn. Alle ore 18 presso la Sala Convegni in Via Montelungo”.

COMUNICATO STAMPA