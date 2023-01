“Esprimo le mie felicitazioni per l’elezione del nuovo abate di Montecassino, Dom Antonio Luca Fallica. Sarà la guida spirituale in una delle strutture religiose più importanti dell’intero Paese. È un giorno di festa per la comunità dei fedeli”.

Così in una nota Sara Battisti, presidente della commissione regionale Affari Costituzionali.

comunicato stampa