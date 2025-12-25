Cassino, auto si ribalta in Via Polledrera: conducente ferito e trasportato in ospedale

Cassino — Momenti di tensione ieri sera in Via Polledrera, dove un’auto si è ribaltata dopo che il conducente ha perso il controllo del veicolo.

Secondo le prime informazioni, il mezzo avrebbe sbandato finendo fuori carreggiata e capovolgendosi. Il conducente, rimasto ferito nell’impatto, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasferito in ospedale per accertamenti e cure. Le sue condizioni non sono state al momento rese note.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di rito, e i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale.

Foto Tanfuk

