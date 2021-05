Un uomo mentre era in sella alla sua bici è stato investito da un’auto che sembra sia fuggita senza aver prestato soccorso. L’incidente è avvenuto in via Campanella, sembra che l’uomo sia stato travolto da una Peugeot nera e che alcuni passanti hanno allertato i soccorsi.L’uomo è stato trasportato in gravi condizioni al Santa Scolastica.

