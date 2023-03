Cassino – Attraversamento Ponte delle Quattro Battaglie, Gianluca Quadrini “operativi nel supporto ai Comuni del nostro territorio”

Ieri il presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, insieme all’Ing. Capo dell’Ufficio Tecnico della Provincia di Frosinone e al Comandante della Polizia Provinciale, ha incontrato presso il Comune di Cassino il sindaco, Enzo Salera, e il Comandante della Polizia Municipale di Cassino.

La riunione è stata convocata per risolvere il problema dell’attraversamento del Ponte delle Quattro Battaglie da mezzi pesanti che superano di gran lunga il limite imposto delle 18 tonnellate.

“Il nostro obiettivo – ha commentato Quadrini – è risultare immediatamente operativi nella soluzione dei problemi e nel supporto che vogliamo dare ai Comuni del nostro territorio. Per questo motivo abbiamo proposto e realizzeremo nel minore tempo possibile, agli ingressi del ponte, l’attraversamento su bilancia dinamica, in modo che la Polizia Municipale e le altre forze di polizia abbiano immediata disponibilità del dato che indichi l’eventuale infrazione dell’autotrenista in transito, in modo che si possa sanzionare. Nello stesso tempo la presenza della bilancia costituisce un ottimo deterrente al superamento del limite di peso consentito e favorirà certamente la prevenzione del passaggio dannoso per il ponte”. Così in una nota il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini.

