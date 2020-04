Cassino, Atina, Sant’Elia Fiumerapido -Controllo del territorio, misure anticovid: 16 persone multate

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia e delle locali Stazioni hanno sanzionato amministrativamente 16 persone poiché non fornivano giustificati motivi circa la loro presenza fuori le rispettive abitazioni, in qualche caso anche fuori dai comuni di residenza. Nel corso dei servizi, inoltre, i militari della Sezione Radiomobile a Cassino procedevano al controllo di due esercizi commerciali, specializzati nella vendita di latticini e per il confezionamento di pizze da asporto, i cui titolari venivano sorpresi a manipolare i prodotti alimentari senza indossare i dispositivi di protezione previsti, ovvero guanti e mascherine. I militari operanti provvedevano a proporre i due esercizi commerciali alla Prefettura di Frosinone per la chiusura dell’attività commerciale per un periodo da 5 a 30 giorni, chiusura da scontare alla riapertura delle attività in quanto i due titolari degli esercizi commerciali, a seguito del controllo, provvedevano immediatamente ad indossare le prescritte protezioni. Gli stessi titolari venivano sanzionati con la violazione amministrativa maggiorata.

comunicato stampa

