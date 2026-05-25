Cassino aspetta ancora: Stellantis non scioglie i dubbi

L’Investor Day di Stellantis, come molti temevano alla vigilia, non ha portato le risposte che il territorio cassinate attendeva da mesi. Dal confronto tanto atteso sono arrivate rassicurazioni generiche sulla continuità produttiva degli stabilimenti italiani, ma nessuna svolta concreta per il sito di Cassino, oggi simbolo di una crisi industriale sempre più pesante.

Nessun cronoprogramma, nessun nuovo modello annunciato, nessun piano dettagliato capace di restituire certezze ai lavoratori e all’intero indotto. E il dato che continua a pesare è uno: dalla nascita di Stellantis, lo stabilimento di Cassino è rimasto l’unico grande impianto italiano escluso dai nuovi lanci produttivi.

L’amministratore delegato Antonio Filosa ha assicurato che il plant laziale “ha un futuro” e che le prospettive passeranno attraverso il piano Maserati previsto per dicembre. Parole che però, almeno per ora, non bastano a spegnere le preoccupazioni di un territorio che vede aumentare mese dopo mese la propria fragilità economica e occupazionale.

A incalzare il gruppo automobilistico è stato anche il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, che ha chiesto tempi certi e risposte concrete, ricordando il confronto con il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. La sofferenza dello stabilimento, infatti, si riflette ormai su tutto il tessuto produttivo del territorio: commercio, servizi, artigianato e piccole imprese stanno vivendo una fase di forte contrazione, mentre cresce la paura per il futuro occupazionale dell’intero comprensorio.

Duro anche l’intervento di Gennaro D’Avino, segretario generale della UILM di Frosinone: “Non basta dire che Cassino non chiude. Cassino deve avere un futuro”. Il sindacato chiede che Stellantis completi finalmente le missioni produttive dello stabilimento, come già avvenuto in altri siti del gruppo, attraverso investimenti concreti, nuovi modelli e una strategia industriale chiara capace di garantire continuità e occupazione.