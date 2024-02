Cassino – Arturo Buongiovanni parte con il piede sbagliato

“Il vero cuore di una città non sono le piazze, le mura, le realizzazioni fisiche, sono i cittadini. In questi anni c’è stato un deficit di ascolto e di coinvolgimento della comunità. Elementi invece che devono essere alla base della buona amministrazione”. Lo ha dichiarato il candidato Sindaco del Centrodestra a Cassino. “È mio fermo convincimento che un’amministrazione efficace – ha detto Buongiovanni – sia fondata sull’ascolto attento e sulla partecipazione attiva di tutte le voci della nostra comunità. Il dialogo aperto e rispettoso non solo favorisce la comprensione reciproca, ma alimenta anche l’innovazione e la collaborazione che sono essenziali per affrontare le sfide urbane“La mia campagna elettorale sarà in mezzo alla gente, auspico che ciascun cittadino sia parte attiva in questa “conversazione” per migliorare la città, a condividere le proprie idee e ad essere parte integrante della costruzione di una buona amministrazione che rispecchi le reali esigenze della nostra comunità”, ha concluso il candidato a sindaco del centrodestra Arturo Buongiovanni. E’ il caso di dire che il buongiorno si vede dal mattino. Per il giovane di Coreno, Arturo Buongiovanni l’esordio lascia abbastanza perplessi. Il suo nome è venuto fuori, non dalle primarie, ma dal cilidro di un malandato politico Abbruzzese. E, sul piano della comunicazione, c’è già la prima, piccola scorrettezza. Non si può rilasciare una dichiarazione a un mezzo di informazione e poi inviarla agli altri. Capita quando si è inesperti. Intanto il suo nome è già nuovamente in discussione. Pare piaccia poco ai fratelli e alle sorelle che imperversano.

fonte Penna e Spada