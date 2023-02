Cassino – Arrestato un 37enne per Resistenza a P.U. Lesioni e Ricettazione

Lunedi 13 febbraio scorso, i Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cassino hanno arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari un 37enne romano stabilmente domiciliato a Cassino, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso a bordo di una Fiat Panda risultata rubata. L’uomo, alla vista dei militari, si è cimentato in una rocambolesca fuga per le vie cittadine riuscendo a far perdere le proprie tracce per poi essere intercettato nuovamente, sempre a bordo dello stesso veicolo, poco dopo. Una volta fermato, ha tentato di scappare nuovamente e per farlo ha aggredito uno dei militari che ha riportato diversi giorni di prognosi ma, grazie al repentino intervento di altri carabinieri, il fuggitivo è stato assicurato alla giustizia e dovrà rispondere, dinanzi al Tribunale di Cassino, di resistenza e lesioni aggravate nei confronti di Pubblico Ufficiale nonché della ricettazione del veicolo provento di furto su cui viaggiava.

Continua l’impegno dei militari della Compagnia Carabinieri di Cassino nel contrasto a ogni forma illegalità, particolarmente alla criminalità predatoria, in risposta alla domanda di sicurezza della cittadinanza.

COMUNICATO STAMPA

Foto archivio

