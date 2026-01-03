Cassino – Arrestato nella notte di San Silvestro: deve scontare oltre sette mesi di carcere

L’ultimo dell’anno si è chiuso con un’importante operazione dei Carabinieri della Stazione di Cassino, che hanno rintracciato e tratto in arresto un 51enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, dovendo espiare una pena residua di 7 mesi e 29 giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 4.000 euro.

La condanna riguarda una serie di gravi reati, tra cui maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, appropriazione indebita, usura ed estorsione, commessi in un arco temporale compreso tra il 2017 e il 2024.

Dopo le formalità di rito, i militari dell’Arma hanno accompagnato il condannato presso la Casa Circondariale di Cassino, dove sconterà la pena inflitta dall’Autorità Giudiziaria.

L’operazione conferma l’impegno costante dei Carabinieri nel garantire l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari e la tutela della sicurezza sul territorio.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO