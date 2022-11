Cassino – Arrestato 57enne, deve scontare una pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Cassino hanno tratto in arresto un 57enne del luogo, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma.L’uomo che dovrà scontare la pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, a seguito di condanna con sentenza definitiva per i reati di estorsione, rapina e lesioni, commessi in Cassino nel 2019, è stato tradotto presso la locale casa Circondariale ove trascorrerà i prossimi mesi per l’espiazione della sua pena.Continua l’impegno delle donne e degli uomini della Compagnia Carabinieri di Cassino nel quotidiano contrasto ad ogni forma di illegalità, con particolare attenzione alla prevenzione e repressione dei reati predatori, particolarmente offensivi per la cittadinanza.

comunicato stampa – foto archivio