Cassino, arrestata una donna per reati contro il patrimonio

Lo scorso 27 maggio la Polizia di Stato ha rintracciato e tratto in arresto una donna di 35 anni residente a Roma.

In particolare, Agenti del posto Polfer di Cassino nel corso dei servizi finalizzati al controllo passeggeri hanno fermato una 30enne.

La donna, con numerosissimi pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, è risultata destinataria di un ordine di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d’Appello di Perugia.

Al termine delle formalità, la donna è stata tradotta presso la Casa Circondariale di Rebibbia.

Proseguiranno i servizi di controllo in ambito ferroviario.