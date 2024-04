Cassino – Arrestata 59enne, deve espiare una pena di anni 1 e mesi 10 di reclusion

I Carabinieri della Stazione di Cassino (FR) hanno arrestato una 59enne del luogo, nota alle FF.PP.,

in esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Corte di Appello di Napoli.

I militari, rintracciata la donna, hanno provveduto alla notifica dell’ordine di carcerazione dovendo l’arrestata espiare in detenzione domiciliare la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione, essendo stata condannata in via definitiva per i reati di estorsione ed usura, delitti commessi in Santa Maria Capua Vetere nell’anno 2001.

L’Arrestata, dopo le formalità di rito, è stata accompagnata presso la propria abitazione dove espierà la pena, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.