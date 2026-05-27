Cassino appesa a un filo: operai in attesa del vertice con i partner cinesi

CASSINO – Il tempo stringe e nello stabilimento Stellantis di Cassino cresce la tensione. Ieri mattina il governatore del Lazio Francesco Rocca si è recato davanti ai cancelli del Plant per incontrare lavoratori e rappresentanti sindacali, confermando l’apertura di un tavolo con i partner cinesi interessati al futuro produttivo del sito.

Un confronto definito “decisivo” da molti operai, che ormai da mesi vivono nell’incertezza tra cassa integrazione, produzioni rallentate e timori per il futuro. Rocca ha ribadito la volontà della Regione di accelerare ogni possibile interlocuzione per salvaguardare occupazione e competitività dello stabilimento cassinate, considerato strategico per l’intero territorio del Lazio meridionale.

Le parole del presidente regionale hanno però lasciato spazio anche a un forte realismo: non esistono ancora garanzie concrete e il percorso resta complesso. Proprio per questo cresce l’attesa attorno all’incontro con gli investitori cinesi, visto come uno snodo cruciale per capire se Cassino potrà davvero agganciare nuovi progetti industriali.

Davanti ai cancelli dello stabilimento si è respirato un clima carico di preoccupazione ma anche di speranza. I lavoratori chiedono certezze immediate, investimenti veri e un piano industriale capace di ridare prospettive a migliaia di famiglie che dipendono direttamente o indirettamente dalla fabbrica.

Nel frattempo i sindacati continuano a sollecitare risposte rapide da Stellantis e dalle istituzioni, ribadendo che il tempo delle promesse è finito. Per Cassino, adesso, servono fatti concreti.