Cassino amministrative 2024, l’On. Antonello Iannarilli esprime pieno sostegno al candidato Arturo Buongiovanni

IANNARILLI: “UN CANDIDATO ECCELLENTE, VOCE DI UN CENTRODESTRA UNITO PER OFFRIRE LA MIGLIORE PROSPETTIVA AI CITTADINI”

“È con grande piacere che esprimo il mio assoluto sostegno al candidato sindaco della città di Cassino, l’Avv. Arturo Buongiovanni: un professionista serio, un uomo che è l’espressione perfetta della sintesi tra le istanze del centrodestra e quelle del mondo civico. Buongiovanni rappresenta un punto di riferimento solido, un nome credibile che, certamente, è la migliore alternativa alla gestione del centrosinistra a cui abbiamo assistito in questi anni nella città martire. Una squadra unita e compatta, che anche questa volta, attraverso il dialogo e il confronto, ha fatto convergere le energie su di una figura capace e rappresentativa della propria visione di governo. Abbiamo il dovere di offrire ai cittadini un avvicendamento che porti la città di Cassino a esprimere al meglio le grandissime potenzialità che possiede. Queste elezioni sono un’opportunità imperdibile per ribadire a gran voce che le azioni finora messe in campo dalla compagine di centrodestra, sia a livello centrale che regionale e provinciale, sono state foriere di ottimi risultati, tangibili e visibili a tutti. Un cambio di rotta netto e incontrovertibile con il passato in diversi ambiti e, di certo, il miglior biglietto da visita con cui presentarsi all’appuntamento elettorale. Ci troviamo in un momento storico in cui possiamo consolidare una filiera governativa che consenta al nostro territorio di crescere e svilupparsi all’interno di un discorso politico organico e dalle prospettive a lungo raggio, come mai accaduto prima. Quella che ci aspetta a giugno è un’occasione da non farsi sfuggire, e sono convinto che Arturo Buongiovanni, supportato da un centrodestra coeso, sia l’opzione migliore per assicurare un’amministrazione fattiva e di sostanza alla città di Cassino”.

On. Antonello Iannarilli

COMUNICATO STAMPA