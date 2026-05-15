Nuovo stop produttivo nello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano. L’azienda ha comunicato un’ulteriore fermata delle linee nello stabilimento di Cassino, alimentando ancora una volta preoccupazione e tensione tra lavoratori e famiglie del territorio.Per l’unità di montaggio, le linee resteranno ferme nelle giornate del 18, 19 e 20 maggio, mentre per lastratura e verniciatura il blocco riguarderà il 18 e il 19 maggio. Un nuovo stop che conferma la crisi produttiva che da mesi colpisce il sito industriale cassinate, sempre più svuotato da rallentamenti, cassa integrazione e riduzione delle attività.
Gli operai speravano in un ritorno alla normalità già dal 18 maggio, giorno in cui avrebbero dovuto riaprire i cancelli dello stabilimento per tornare alla produzione delle Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo Stelvio e Maserati Grecale. Invece è arrivata l’ennesima comunicazione di fermo, che prolunga l’incertezza di centinaia di famiglie ormai legate agli ammortizzatori sociali.
La crisi pesa in maniera drammatica sull’intero comprensorio. Il potere d’acquisto continua a diminuire, mentre negozi e piccole attività commerciali abbassano le saracinesche o chiudono definitivamente. Numeri lontanissimi da quelli che avevano reso Cassino uno dei poli industriali più importanti del Lazio: oggi nello stabilimento lavorano circa 2mila addetti, mentre l’indotto è sceso sotto quota 4mila.
A peggiorare il quadro anche le recenti vertenze legate alle aziende dell’indotto come Trasnova, Teknoservice e Logitech, che hanno lasciatol decine di operai senza certezze e con il solo sostegno temporaneo della cassa integrazione.
Sindacati e istituzioni definiscono ormai la situazione “critica” e continuano a chiedere con forza una svolta industriale concreta per salvare occupazione, indotto e futuro del territorio.
Cassino, altro stop in Stellantis: fabbrica ferma e cresce la paura tra gli operai
Nuovo stop produttivo nello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano. L’azienda ha comunicato un’ulteriore fermata delle linee nello stabilimento di Cassino, alimentando ancora una volta preoccupazione e tensione tra lavoratori e famiglie del territorio.Per l’unità di montaggio, le linee resteranno ferme nelle giornate del 18, 19 e 20 maggio, mentre per lastratura e verniciatura il blocco riguarderà il 18 e il 19 maggio. Un nuovo stop che conferma la crisi produttiva che da mesi colpisce il sito industriale cassinate, sempre più svuotato da rallentamenti, cassa integrazione e riduzione delle attività.