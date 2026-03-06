Cassino, all’Università una giornata dedicata alla formazione dei docenti di sostegno

Un appuntamento di grande rilievo accademico e culturale quello in programma domani all’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Presso l’Aula Magna “Federico Rossi” si terrà infatti una giornata di approfondimento dedicata al tema della qualità della formazione dei docenti specializzati per il sostegno, con la partecipazione della professoressa Catia Giaconi, Prorettrice vicaria dell’Università di Macerata e Presidente della Società Italiana di Pedagogia speciale.

L’iniziativa rientra nel quadro delle attività del corso di specializzazione per il sostegno e rappresenta un momento di riflessione di alto profilo sul ruolo strategico della formazione universitaria nella costruzione di una scuola realmente inclusiva. Al centro del confronto, la necessità di rafforzare competenze, strumenti e metodologie didattiche capaci di rispondere in modo efficace ai bisogni educativi degli studenti con disabilità.

Ad aprire i lavori, alle ore 9.30, saranno i saluti istituzionali del Rettore dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Marco Dell’Isola, che introdurrà una giornata di studio e confronto tra accademici, docenti e studenti impegnati nel percorso di specializzazione.

La lectio magistralis della professoressa Giaconi rappresenterà il momento centrale dell’incontro e offrirà uno sguardo autorevole sulle prospettive pedagogiche e sulle sfide future della formazione degli insegnanti di sostegno, figura chiave per garantire inclusione, pari opportunità e qualità del sistema educativo.

L’appuntamento si configura così come un’importante occasione di crescita e approfondimento per il mondo accademico e per tutti coloro che operano nel campo dell’educazione, ribadendo il ruolo dell’Università di Cassino come punto di riferimento nel dibattito sulla scuola inclusiva e sulla formazione dei docenti.

