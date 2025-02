Cassino all’avanguardia nella gestione informatizzata delle graduatorie ERP

Cassino si conferma tra le città più innovative in Italia nella gestione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP). Da ieri, la nuova graduatoria ATER è disponibile non solo presso l’Ufficio Casa dell’ATER di Frosinone, ma anche online, attraverso l’Albo Pretorio del Comune.

Un passo avanti significativo, come sottolineato da Fausto Salera, consigliere comunale di Partecipiamo Cassino, che da anni si occupa del diritto all’abitare. Grazie a questa digitalizzazione, il sistema offre maggiore trasparenza, tracciabilità e rapidità nelle procedure, riducendo il rischio di errori e garantendo un accesso più equo ai cittadini aventi diritto.

L’innovazione non si ferma qui: le domande per il bando sono ora presentabili esclusivamente in formato elettronico, con il supporto di CAF e sindacati (CGIL, UIL, CISL, CIA, UNSIC Italia, ACLI). Questo assicura totale accessibilità anche a chi ha meno familiarità con la tecnologia, evitando esclusioni o difficoltà nell’invio della richiesta.

Un modello che sta facendo scuola: il sistema adottato da Cassino ha già spinto altri comuni del territorio a seguire l’esempio, dimostrando come la tecnologia possa semplificare e rendere più giuste le procedure amministrative.

Cassino, quindi, si distingue non solo per l’efficienza, ma anche per un impegno concreto nella tutela del diritto alla casa.