Cassino, alla luce dell’antica città: scoperti i ruderi durante lavori di manutenzione urbana

Cassino – Una scoperta straordinaria sta riportando alla memoria la storia della città. Durante alcuni interventi di manutenzione urbana nell’area dell’incrocio tra via Pinchera e le strade adiacenti, sono emersi i ruderi dell’antica Cassino, testimonianze preziose di edifici e strutture che un tempo caratterizzavano la città prima della distruzione bellica.

Il sindaco Enzo Salera ha sottolineato il valore storico della scoperta, definendola «una testimonianza preziosa del nostro passato e un patrimonio che va valorizzato e reso fruibile alla cittadinanza».

Il Comune è già al lavoro per la pulizia, la messa in sicurezza e l’illuminazione scenografica dell’area, con l’obiettivo di rendere i ruderi accessibili a cittadini e visitatori. «Vogliamo consentire a tutti di osservare e comprendere la storia della vecchia Cassino, distribuendo memoria e identità a una parte significativa della città», ha aggiunto Salera.

Il progetto, promosso anche dal consigliere Iemma, rappresenta un esempio concreto di collaborazione civica e impegno istituzionale per il recupero del patrimonio storico. La valorizzazione dell’area non solo preserva le testimonianze del passato, ma offre alla comunità uno spazio di riflessione e di contatto con la storia della città

