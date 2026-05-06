Cassino, al via “Laboratori Ieri, Oggi e Domani”: quando la lettura diventa laboratorio sociale e d’inclusione

Il Palazzo della Cultura di Cassino si trasforma in un’officina creativa.

Nell’ambito del progetto “Cultura Educazione Inclusione”, finanziato dalla Regione Lazio (L.R. 24/2019), prende il via “Laboratori Ieri, Oggi e Domani”: un ciclo di 13 incontri dove il libro diventa protagonista e la presentazione un’esperienza sensoriale e collettiva.

Il progetto, realizzato dalla Cooperativa Sociale Autentica in collaborazione con il Comune di Cassino, mira a coinvolgere attivamente ragazzi, anziani e persone con disabilità, ma il generale tutta la collettività, cercando di abbattere le barriere della fruizione culturale tradizionale.

Le voci dei protagonisti

Mariarosaria Ianni, Responsabile Cultura ed Eventi di Autentica e referente del progetto, spiega il cuore dell’iniziativa:

“Con ‘Laboratori Ieri, Oggi e Domani’ vogliamo superare il concetto di presentazione classica. Ogni appuntamento sarà seguito da laboratorio attivo, dove la distanza fra pubblico e l’autore si annulla: dalla narrazione attiva alla scoperta sensoriale, trasformeremo ogni lettore nel protagonista di una storia. È un percorso dove la parola scritta si trasforma in azione e creatività per generare benessere diffuso nella nostra comunità”.

Gianrico Rossi, Presidente della Cooperativa Sociale Autentica, sottolinea il valore sociale dell’operazione:

“Non si tratta solo di promuovere libri, ma di investire sul benessere dei cittadini. Il nostro obiettivo è garantire che ogni persona possa sentirsi a casa propria nel mondo della cultura. Questo progetto conferma la volontà di investire sul territorio attraverso l’inclusione reale. Il Palazzo della Cultura deve essere un cuore pulsante e accessibile.

I primi eventi sono previsti nel mese di maggio, per poi continuare fino a novembre

07 Maggio (ore 17:00): Giuseppe Lupo con Medioccidente.

09 Maggio (ore 17:00): Luigi Costa con All’ombra dell’Abbazia.

22 Maggio (ore 17:00): Alessandro Dubla con Lo starnuto esplosivo.