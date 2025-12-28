Cassino, affissioni pubblicitarie: via al nuovo bando comunale, stop all’abusivismo e regole uguali per tutti

Cassino – Dopo anni caratterizzati da irregolarità diffuse, cartelloni abusivi e da un settore privo di regole chiare, il Comune di Cassino imprime una svolta decisiva al sistema delle affissioni pubblicitarie. L’amministrazione comunale ha infatti avviato un percorso di riordino che oggi arriva a un passaggio concreto e atteso: l’approvazione del nuovo bando per l’affidamento in concessione degli spazi pubblicitari sul territorio comunale.

Un iter complesso e articolato, fatto di verifiche puntuali, sanzioni e numerose rimozioni, che punta non solo a contrastare l’abusivismo, ma anche a garantire equità territoriale, coinvolgendo in maniera bilanciata centro e periferie, oltre ad assicurare risorse economiche da reinvestire nella comunicazione istituzionale dell’Ente.

Il provvedimento è stato adottato con la determina dirigenziale n. 2581 del 19 novembre, con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per l’affidamento in concessione di spazi pubblicitari su tabelloni di dimensioni 3 metri per 2, da realizzarsi a cura del concessionario in conformità al Piano generale degli impianti pubblicitari. I soggetti interessati dovranno presentare la propria offerta entro le ore 12 del 5 gennaio.

Gli spazi destinati agli impianti sono distribuiti sull’intero territorio comunale: 8 nella zona di Caira, 6 tra Cassino e San Pasquale, 5 a Sant’Angelo in Thepooodice, 6 tra San Michele e San Bartolomeo e 8 nel centro urbano. La concessione avrà una durata di tre anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori due.

A carico del concessionario saranno la progettazione, la realizzazione e la costruzione degli impianti, inclusi tutti gli oneri istruttori e autorizzativi, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria. In caso di segnalazione da parte dell’amministrazione comunale per accertata o mancata manutenzione, l’intervento dovrà avvenire entro sette giorni lavorativi.

Sul tema è intervenuto il sindaco Enzo Salera, che ha sottolineato il valore politico e amministrativo dell’operazione: «Siamo finalmente venuti a capo del bando per le affissioni pubblicitarie, con l’obiettivo di eliminare l’abusivismo diffuso che c’era in città. Il bando prevede lotti distribuiti su tutta Cassino: ogni impresa che si aggiudicherà un lotto gestirà sia zone centrali che periferiche».

Un’impostazione che, secondo il primo cittadino, garantirà anche un ritorno economico per le casse comunali, stimato in circa 25 mila euro, da destinare alla comunicazione istituzionale. «In passato – ha aggiunto Salera – ci sono state molte rimozioni e continueremo con determinazione la lotta all’abusivismo. È stato un lavoro certosino, affinato nel tempo, che oggi pone finalmente le basi per un sistema ordinato, equo e sostenibile in uno dei settori più delicati per l’immagine e il decoro della città».

Con il nuovo bando, Cassino punta dunque a voltare pagina, restituendo regole certe a un comparto strategico e migliorando al contempo il decoro urbano e la trasparenza amministrativa.

