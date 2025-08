Cassino, adolescente trovata priva di sensi all’alba in strada: ricoverata in codice rosso

Una scena drammatica e carica di angoscia ha scosso questa mattina la quiete di via Pascoli, nel cuore della città. Poco dopo le 5, una giovane, presumibilmente adolescente, è stata trovata riversa a terra, incosciente, nei pressi di viale Dante. A notarla alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi, temendo il peggio.

Sul posto è giunta in pochi minuti un’ambulanza dell’Ares 118. I soccorritori, coadiuvati dalle forze dell’ordine, hanno provveduto ad allontanare i curiosi presenti, visibilmente scossi, per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di soccorso e tutelare la privacy della giovane.

La ragazza, priva di sensi, è stata sottoposta alle prime manovre rianimatorie direttamente sul posto. Dopo diversi minuti di intervento, i sanitari hanno disposto il trasferimento urgente in codice rosso presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino.

Al momento, le sue condizioni sono riservate e non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’identità della giovane né sulle possibili cause del malore. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e comprendere se siano coinvolti fattori esterni o eventuali responsabilità.

La notizia si è diffusa rapidamente in città, generando sgomento e preoccupazione tra i residenti.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti.

Foto archivio