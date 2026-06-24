Cassino, accattonaggio: denunciata coppia napoletana per violazione del Foglio di Via

Personale della Polizia di Stato, a Cassino, ha denunciato una donna per inosservanza al Foglio di Via Obbligatorio dal capoluogo.

In particolare, nella giornata di ieri, una pattuglia delle volanti del locale Commissariato impegnata nell’ordinario controllo del territorio sorprendeva una coppia di giovani, un uomo di 23 anni ed una donna di 22 anni, entrambi residenti a Torre Annunziata, mentre insistentemente importunava i passanti, per lo più anziani, elemosinando del denaro con la scusa di dover comprare latte.

Dagli accertamenti svolti dagli agenti, è risultato che entrambe le persone annoveravano numerosi pregiudizi di polizia ed in particolare, la donna, risultava destinataria del provvedimento del Foglio di Via obbligatorio dal comune di Cassino e, pertanto, è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per l’inosservanza del Foglio di Via.