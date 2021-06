Poco prima dell’alba un uomo che camminava a piedi lungo la corsia dell’A1 è stato travolto e ucciso dalle auto in transito,l’incidente è avvenuto nel tratto tra San Vittore e Cassino. L’uomo senza documenti non è stato ancora identificato. Sul posto sanitari del 118, vigili del fuoco e Polizia Stradale.

Foto archivio