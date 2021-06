La persona investita questa mattina all’alba sull’A1 tra San Vittore e Cassino è un giovane classe ’94.Sembra che il ragazzo era insieme con altri colleghi su un furgone per effettuare lavori edili, quandoè sceso ed haattraversato le corsie e un furgone con degli operai a bordo non ha fatto in tempo a evitarlo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatrne il decesso.La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Stradale.

foto archivio