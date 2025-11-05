Cassino, 7 novembre 2025 – Caffè Letterario Apeiron, Palazzo della Cultura

Il Caffè Letterario Apeiron è lieto di ospitare l’incontro con i curatori del volume “La psicoanalisi di fronte ai comportamenti alimentari contemporanei” (Armando Editore): la Dott.ssa Gioia Marzi e il Dott. Quirino Zangrilli, che dialogheranno con il Dott. Castellucci.

Il volume raccoglie gli interventi di studiosi provenienti da diverse discipline, presentati al Congresso Internazionale organizzato dall’Istituto Svizzero di Micropsicoanalisi e da MicroPsy Academy, dedicato al tema dei disturbi dell’alimentazione.

L’opera indaga il ruolo del mondo inconscio e delle dinamiche psico-somatiche nella genesi dei comportamenti alimentari, offrendo una prospettiva pluridisciplinare e un contributo prezioso alla comprensione di un fenomeno sempre più attuale nella società contemporanea.

L’incontro si terrà venerdì 7 novembre 2025 alle ore 18:00 presso il Palazzo della Cultura di Cassino, spazio simbolo di rinascita e partecipazione, oggi sede di arte, dialogo e inclusione.