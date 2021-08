Cassino, 48enne in manette per furto in un ipermercato

In Cassino, i militari della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto per il reato di “rapina impropria” un 48enne, cittadino georgiano senza fissa dimora. Il predetto, unitamente ad un complice, asportavano varie confezioni di prodotti per protesi dentarie, per l’igiene personale, di elettronica e liquori, da un ipermercato posto all’interno di un centro commerciale della città Martire, tentando di occultarle all’interno in uno zaino. Individuati da un addetto alla sicurezza, il complice, tuttora da ricercare, si dava alla fuga, mentre l’arrestato al fine di sottrarsi al controllo lo minacciava di morte, prima verbalmente e successivamente a mezzo di una siringa prelevata all’interno del suo marsupio. I militari operanti, che nel frattempo giungevano sul posto a seguito di segnalazione pervenuta al 112, provvedevano a bloccarlo ed impedire il proseguo dell’azione delittuosa. L’immediata perquisizione sul posto, estesa al veicolo utilizzato dallo stesso, permetteva di rinvenire ulteriori prodotti oggetti di furto per un valore di circa 1.000 euro.Espletate le formalità di rito la merce recuperata veniva restituita all’avente diritto, mentre l’arrestato veniva trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando di Cassino in attesa del rito per direttissima.

comunicato stampa ( in foto i prodotti asportati)